В Тюменской области зарегистрировали смерть десяти пациентов с COVID-19

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Десять смертей пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Тюменской области, сообщает федеральный оперативный штаб 11 августа. В регионе заболели 277 человек, выздоровели 186.

За последние сутки в России выявлен 21 тыс. 571 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 67 человек.

В Москве выявили 2 тыс. 76 случаев, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 804, в Московской области - 1 тыс. 54.

В Свердловской области заболел 521 человек, в Челябинской области - 365, в Ханты-Мансийском автономном округе - 169, в Ямало-Ненецком автономном округе - 132, в Курганской области - 129.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 512 тыс. 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 167 тыс. 241 летальный исход, выздоровели 5 млн 808 тыс. 777 человек.