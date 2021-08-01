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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольском районе людей 65+ привозит на прививку социальное такси

Общество, 16:46 31 августа 2021

пресс-служба администрации Тобольского района | Фото: пресс-служба администрации Тобольского района

142 пожилых человека из сел и деревень Тобольского района доставили на прививку от коронавируса мобильные бригады центра социального обслуживания населения по предварительной заявке за два месяца работы, сообщает администрация муниципалитета.

Воспользоваться услугой просто: нужно обратиться к соцработнику по месту жительства или по телефону диспетчерской службы центра 8(3456)22-22-32.

Всего в Тобольском районе поставили прививку более 8 тыс. жителей, в том числе 2 тыс. 700 людей старшего возраста. Сельские фельдшеры прививают желающих в ФАПах, в малые деревни выезжают передвижные бригады медиков. На территории муниципалитета действует 44 пункта вакцинации.

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# вакцинация , коронавирус , Тобольский район

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