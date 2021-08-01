Вакцину "Спутник Лайт" рекомендуют делать тем, кто уже переболел коронавирусом

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

Препарат "Спутник Лайт" рекомендуют ставить тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Он предназначен для людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом в эфире программы телеканала "Тюменское время" рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.

"Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, она ставится однократно. От препарата "Спутник V" отличается тем, что есть возрастные ограничения. "Спутник Лайт" рекомендуется ставить людям в возрасте от 18 до 60 лет, тогда как у "Спутника V" ограничений по старшей возрастной группе нет, отметила она.

Данная вакцина в большей степени рекомендована тем, кто уже переболел и имеет остаточные антитела, либо тем, кому предстоит повторная вакцинация. Нарастание титра антител в этих случаях происходит быстрее, значительный рост наблюдается уже через десять дней. Это происходит потому, что организм к вакцине уже подготовлен, и происходит больший иммунный ответ.

В Тюменскую область по данным на 30 августа поступило 34 тыс. комплектов "Спутник Лайт", вакцину уже поставили 10 тыс. жителей.

Влада Нерадовская