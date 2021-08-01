Вакцину "Спутник Лайт" рекомендуют делать тем, кто уже переболел коронавирусом
Препарат "Спутник Лайт" рекомендуют ставить тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Он предназначен для людей в возрасте от 18 до 60 лет.
Об этом в эфире программы телеканала "Тюменское время" рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.
"Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, она ставится однократно. От препарата "Спутник V" отличается тем, что есть возрастные ограничения. "Спутник Лайт" рекомендуется ставить людям в возрасте от 18 до 60 лет, тогда как у "Спутника V" ограничений по старшей возрастной группе нет, отметила она.
Данная вакцина в большей степени рекомендована тем, кто уже переболел и имеет остаточные антитела, либо тем, кому предстоит повторная вакцинация. Нарастание титра антител в этих случаях происходит быстрее, значительный рост наблюдается уже через десять дней. Это происходит потому, что организм к вакцине уже подготовлен, и происходит больший иммунный ответ.
В Тюменскую область по данным на 30 августа поступило 34 тыс. комплектов "Спутник Лайт", вакцину уже поставили 10 тыс. жителей.
Влада Нерадовская