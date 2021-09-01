Главный гериатр Минздрава РФ: наступает особенно опасный период для пожилых людей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наступил особенно опасный период для пожилых людей, потому что дети, перенося в субклинической или легкой форме коронавирусную инфекцию, могут быть носителями этой инфекции. Заражение от них происходит легко.

Об этом заявила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Так как сейчас период возвращения детей из различных мест отдыха, и пожилые люди контактируют со своими внуками достаточно часто и продолжительно, инфицироваться от них можно быстро, отмечает она.

"Пожилые люди должны готовиться к новому учебному году очень тщательно, как и дети. Самый эффективный метод профилактики - это вакцинация, другого варианта просто не имеется. Важно вовремя вакцинироваться от гриппа и пневмококка, а вакцинация от COVID-19 для пожилых критически, жизненно важна", - уверена гериатр.

Пройти вакцинацию лучше до начала эпидсезона.

В осенний период для пожилых риск представляют различные ОРВИ, пневмококковые инфекции и новая коронавирусная инфекция. Медики рекомендуют им стараться одеваться в соответствии с погодой, не контактировать с заболевшими людьми, сбалансировано питаться, употребляя достаточное количество витаминов.

"Пожилым людям особенно важно контролировать хронические заболевания, принимать те лекарства, которые назначил им врач, и не отказываться от их приема. При возникновении вопросов необходимо обращаться к своему лечащему врачу и не забывать о диспансеризации, позволяющей предупредить многие проблемы. Она бесплатна и доступна, этим необходимо пользоваться", - добавила Ольга Ткачева.