Вакцинация позволяет снизить темпы роста заболеваемости COVID-19, считает эксперт

| Фото: Областная больница № 3 | Фото: Областная больница № 3

В Тюменской области, благодаря увеличению числа вакцинированных от коронавирусной инфекции, снизились темпы роста заболеваемости COVID-19.

Такое мнение высказала врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Мария Ляпина. Она подчеркнула, что количество тех, кто привился от коронавирусной инфекции, в регионе увеличивается с каждым днем.

"Мы видим сегодня снижение темпов заболеваемости и будем надеяться, что вакцинация позволит нам эффективно бороться с коронавирусной инфекцией", - подчеркнула она.

Мария Ляпина отметила, что прививка от COVID-19 показана лицам старше 18 лет, которые не имеют противопоказаний. После инъекции у пациентов могут наблюдаться поствакцинальные реакции – ломота в теле, температура, болезненные ощущения в месте инъекции, сонливость, вялость. Это известные симптомы, которые могут проявиться как у людей с хроническими заболеваниями, так и у здоровых.

Страхи и мифы, созданные вокруг вакцинации, научно не обоснованы. К примеру, вакцина не может стать причиной тромбоза и, тем более, вызывать генетические мутации, подчеркнула специалист.

Заболеет или нет привитый человек - зависит от количества вирусных частиц, которое приникнет в организм.

"В некоторых случаях можно вовсе не заразиться, но если количество вирусных частиц высокое, то риск заразиться выше. Но благодаря вакцинации заболевание будет протекать в более легкой форме", - пояснила Мария Ляпина.

Любовь Голышева