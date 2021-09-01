Минздрав: инфекционисты и гериатры расскажут о вакцинации от коронавируса в TikTok

| Фото: из группы "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из группы "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте

Серию прямых эфиров по вакцинации против COVID-19 проведут на площадке Стопкоронавирус.рф при поддержке Минздрава России в TikTok 22-28 сентября, сообщает ведомство.

Ответить на вопросы предстоит специалистам в области инфекционных заболеваний, онкологических патологий, микробиологии, хирургии и гериатрии.

На эфирах рассмотрят несколько тем, в том числе расскажут о безопасности и эффективности вакцины от коронавируса, пояснят, может ли вакцина вызвать онкологическое заболевание и какие последствия несет коронавирус для физического и ментального здоровья людей.

Также ответят на вопросы о вакцинации пожилых пациентов и мутации коронавируса, ревакцинации и уровне коллективного иммунитета.

Вопросы к эфирам можно оставить под постами в любой из групп стопкоронавирус.рф.