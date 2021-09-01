Российские операторы начали предлагать прививочные туры за границу

| Фото: епартамента здравоохранения Тюменской области | Фото: епартамента здравоохранения Тюменской области

Прививочные туры начали предлагать российские операторы путешественникам, сообщает РИА Новости.

По словам представителей отрасли, спрос на иностранные вакцины есть у россиян, которые часто ездят за границу по делам бизнеса или к родственникам и на учебу. Ежемесячно поступает от 10 и более заявок.

Чаще всего предлагают Сербию. Там можно бесплатно сделать прививку препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca или Sinopharm. В среднем такой тур длится три дня. В стоимость входит проживание, питание (завтраки), страховка, трансфер, запись на вакцинацию и сопровождение во время нее. На данный момент такие поездки предлагают три туроператора, стоимость — от 14 тыс. рублей без перелета и от 50 — с авиабилетами. Для въезда в страну виза не нужна, но необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов.

Еще один вариант — Германия. Прививка Pfizer/BioNTech в Мюнхене стоит 580 евро (50 тыс. рублей) с человека за один укол (нужно два), а однокомпонентная Johnson & Johnson в Баден-Бадене — 870 евро (почти 75 тыс.). Проживание и перелет оплачиваются отдельно. Также обязательно наличие действующей шенгенской визы.

Как прокомментировал изданию BFM.ru врач-иммунолог Владимир Болибок, комбинирование разных вакцин разных производителей против одной инфекции — это обычная практика. "Сказать, какое количество осложнений будет, сейчас очень сложно. Сначала делают укол "Спутником", потом Pfizer. Кто-то — сначала Pfizer, потом здесь "Спутником". Обычно делают с интервалом в полгода. Получается, что вы ревакцинацию проходите, но другой вакциной. И тогда все нормально получается. А если интервал меньше, чем полгода, тут уже надо смотреть, чтобы противопоказаний не было, и человека более тщательно обследовать. Потому что иммунная система все это может достаточно тяжело переносить", - пояснил он.