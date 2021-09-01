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В Тюмени работу Велижанского водозабора запрограммировали на ровный технологический режим

Общество, 12:33 15 сентября 2021

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Работу Велижанского водозабора запрограммировали на ровный технологический режим. А Метелевский водозабор подстраивается, подавая в сеть больший или меньший объем воды. Об этом рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

"Водоснабжение Тюмени – это единый "сосуд", наполняемый из двух источников, расположенных на удалении от города. Рассмотрев различные варианты, мы прияли решение запрограммировать работу Велижанского водозабора на ровный технологический режим. А Метелевский водозабор подстраивается, подавая в сеть больший или меньший объем воды. Нужное давление поддерживается автоматически по диктующим точкам", - пояснил он.

Проект автоматизации подачи воды в сеть тюменский водоканал реализует с 2016 года. Доверив компьютерам регулирование давления в сети, предприятию удалось повысить надежность водоснабжения и существенно снизить аварийность и затраты на электроэнергию, сообщает пресс-служба водоканала.

По словам директора по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрия Бычкова, вместе с массовым строительством жилья в городе увеличивается и объем водопотребления. Избыточная нагрузка на объекты водоснабжения и при этом отсутствие данных о реальном режиме работы сети часто приводили к перебоям в подаче воды.

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# Росводоканал Тюмень

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