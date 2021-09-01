Первые гормональные препараты с завода "Фармсинтез" в Тюмени поступят в аптеки в IV квартале 2021 года

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Первые гормональные препараты с завода "Фармсинтез" в Тюмени появятся в аптеках и больницах в четвертом квартале 2021 года. На восьми линиях завода будут производить до 5 млн упаковок в год.

Об этом во время пресс-тура на предприятие рассказал президент АО "Фармасинтез" Викрам Сингх Пуния.

"Мы можем производить один миллиард таблеток. В ближайшее время получим разрешение на ввод завода в эксплуатацию. Затем запустим его на полную мощность. Мы будем выпускать около 40 наименований запатентованных препаратов. Пока зарегистрировано 15 препаратов, которые намерены выпускать в ближайшее время. С 2022 года это число будет увеличиваться, объемы наращиваться. И к концу следующего года завод выйдет на плановую мощность", - сказал он.

По словам президента компании, препараты, которые будут производить в Тюмени, могут заменить импортные на 30-40%. Производители ставят перед собой амбициозную цель – выйти на 50% по импортозамещению гормональных препаратов.

Помимо таблеток на тюменском предприятии будут выпускать суппозитории, жидкие лекарственные формы, кремы и импланты.

"Мы сейчас находимся в стадии запуска. На экспорт выйдем в 2024 году", - отметил Викрам Сингх Пуния.

Напомним, в рамках ТНФ-2021 на заводе побывали вице-премьер Юрий Борисов, полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Инна Кондрашкина