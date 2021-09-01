Тюменцев приглашают заняться физкультурой на производстве

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Примерно 3 тыс. человек присоединились к движению "Физкультура на производстве" в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

29 организаций уже проводят производственную гимнастику на перерывах во время рабочего дня. Занятия в рамках проекта проводятся бесплатно.

Организаторами предусмотрено два варианта проведения разминок. Первый предусматривает, что трудовые коллективы самостоятельно проводят занятия в удобное для себя время по видеоматериалам, которые предоставляют организаторы. При втором варианте на предприятия и организации выезжают спортивные волонтеры. Они проводят короткие занятия, направленные на проработку определенных групп мышц, в зависимости от специфики работы коллектива.

Подробнее о проекте и условиях участия по телефону: 8 (3452) 35-30-79.