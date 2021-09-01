  • 16 сентября 202116.09.2021четверг
  • USD72,8520
    EUR86,0674
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают заняться физкультурой на производстве

Общество, 09:48 16 сентября 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Примерно 3 тыс. человек присоединились к движению "Физкультура на производстве" в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

29 организаций уже проводят производственную гимнастику на перерывах во время рабочего дня. Занятия в рамках проекта проводятся бесплатно.

Организаторами предусмотрено два варианта проведения разминок. Первый предусматривает, что трудовые коллективы самостоятельно проводят занятия в удобное для себя время по видеоматериалам, которые предоставляют организаторы. При втором варианте на предприятия и организации выезжают спортивные волонтеры. Они проводят короткие занятия, направленные на проработку определенных групп мышц, в зависимости от специфики работы коллектива.

Подробнее о проекте и условиях участия по телефону: 8 (3452) 35-30-79.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# физическая культура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:53 16.09.2021В Тюменской области два человека отравились грибами
11:29 16.09.2021Тюмень заняла вторую позицию в рейтинге быстрорастущих городов Европы
11:17 16.09.2021В Тюмени запускают новый инвестиционный проект по выпуску кардиологических препаратов
10:54 16.09.2021Шесть прямых эфиров второго тура викторины "Тюменская осень" проведут на телевидении