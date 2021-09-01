В Тюменской области более 21 тысячи подростков получили работу с начала 2021 года

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

21,5 тыс. подростков в Тюменской области получили работу с января по август 2021 г. Наибольшее количество рабочих мест создано на предприятиях в сфере культуры, спорта, организации досуга и образования, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Подростки работали курьерами, фотографами, экскурсоводами, библиотекарями, инструкторами по спорту, делопроизводителями, рабочими по благоустройству и по другим профессиям.

Во внебюджетной сфере трудились 2,6 тыс. несовершеннолетних в организациях, занимающихся строительством жилых и нежилых зданий, техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, выращиванием зерновых культур, животноводством и разведением сельскохозяйственной птицы, торговлей, общественным питанием и другим.