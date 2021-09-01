  • 16 сентября 202116.09.2021четверг
  • USD72,8520
    EUR86,0674
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области более 21 тысячи подростков получили работу с начала 2021 года

Общество, 19:01 16 сентября 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

21,5 тыс. подростков в Тюменской области получили работу с января по август 2021 г. Наибольшее количество рабочих мест создано на предприятиях в сфере культуры, спорта, организации досуга и образования, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Подростки работали курьерами, фотографами, экскурсоводами, библиотекарями, инструкторами по спорту, делопроизводителями, рабочими по благоустройству и по другим профессиям.

Во внебюджетной сфере трудились 2,6 тыс. несовершеннолетних в организациях, занимающихся строительством жилых и нежилых зданий, техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, выращиванием зерновых культур, животноводством и разведением сельскохозяйственной птицы, торговлей, общественным питанием и другим.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# трудоустройство подростков

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:26 16.09.2021Директор фонда "Родные города" отметила тюменский экологический проект
19:01 16.09.2021В Тюменской области более 21 тысячи подростков получили работу с начала 2021 года
18:37 16.09.2021В Тюменской области спортсмены ММА привлекут внимание к проблеме донорства
18:11 16.09.2021В Тюменской области запущен розыгрыш призов на посещение аквапарка, ресторанов и отелей