В Тюмени подозреваемого в изнасиловании ученицы директора шахматного клуба оставили под стражей

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

На два месяца продлен срок содержания под стражей бывшего директора шахматного клуба, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней ученицы. Как сообщает пресс-служба Тюменского областного суда, мужчина был задержан 25 августа.

Как следует из дела, девочка рассказала о преступлении в летнем лагере школьному психологу почти через два месяца после насильственных действий.

Адвокат подозреваемого просил отменить постановление о заключении под стражу в связи с тем, что суду не было предоставлено доказательств преступления и суд не учел личность обвиняемого. Защитник указывал на то, что у мужчины высшее педагогическое образование, он безупречно работал учителем физкультуры в нескольких школах области, а потом возглавил созданный им шахматный клуб.

Однако изучив обстоятельства, облсуд пришел к выводу о невозможности избрания другой меры пресечения.