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Лучшие тхэквондисты региона соберутся на турнире в Тюмени

Спорт, 09:13 17 сентября 2021

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Более 100 тхэквондистов из Тюмени, Тобольска, Тюменского, Бердюжского, Ярковского и Викуловского районов примут участие в чемпионате и первенстве области 19 сентября.

Соревнования пройдут в тюменском спортивном центре "Олимпия". По итогам турнира будет формироваться сборная региона, а победители смогут претендовать на участие в первенстве России.

Начало чемпионата и первенства Тюменской области по тхэквондо в 10 часов, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

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# тхэквондо

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