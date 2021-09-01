  • 16 сентября 202116.09.2021четверг
  • USD72,8520
    EUR86,0674
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Директор фонда "Родные города" отметила тюменский экологический проект

Общество, 19:26 16 сентября 2021

Пресс-служба XII Тюменского нефтегазового форума | Фото: Пресс-служба XII Тюменского нефтегазового форума

Программа социальных инвестиций "Родные города" готова поддерживать тюменские проекты, направленные на науку, образование, традиции и культуру, городскую среду, креативные индустрии и экологию. Об этом на панельной сессии "Корпоративная и социальная ответственность в нефтегазовом секторе" рассказала директор фонда поддержки социальных инициатив компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

"Когда мы получаем заявки на проекты, на грантовый или волонтерский конкурс, мы обязательно смотрим, насколько эти проекты соответствуют нашим фокусировкам. Я хочу привести в пример кейс "Тюменка для тюменцев" - прекрасный проект, который соответствует сразу трем нашим приоритетам. Проект экологический, призван улучшить городскую среду и реализовывается совместно с местными жителями", - отметила директор фонда "Родные города".

Напомним, проект, организованный волонтерам "Мессояханефтегаза", предполагает обустройство истока реки Тюменки на участке ул. Пышминской. Обустроенный участок соединяет прогулочные маршруты Комсомольского сквера и сквера Железнодорожников.

В рамках сессии прошло награждение волонтеров нефтегазовых компаний. Дипломы тюменским добровольцам вручил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Пресс-служба XII Тюменского нефтегазового форума | Фото: Пресс-служба XII Тюменского нефтегазового форума

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Андрей Пантелеев , социальные инициативы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:26 16.09.2021Директор фонда "Родные города" отметила тюменский экологический проект
19:01 16.09.2021В Тюменской области более 21 тысячи подростков получили работу с начала 2021 года
18:37 16.09.2021В Тюменской области спортсмены ММА привлекут внимание к проблеме донорства
18:11 16.09.2021В Тюменской области запущен розыгрыш призов на посещение аквапарка, ресторанов и отелей