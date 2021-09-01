Директор фонда "Родные города" отметила тюменский экологический проект

| Фото: Пресс-служба XII Тюменского нефтегазового форума | Фото: Пресс-служба XII Тюменского нефтегазового форума

Программа социальных инвестиций "Родные города" готова поддерживать тюменские проекты, направленные на науку, образование, традиции и культуру, городскую среду, креативные индустрии и экологию. Об этом на панельной сессии "Корпоративная и социальная ответственность в нефтегазовом секторе" рассказала директор фонда поддержки социальных инициатив компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

"Когда мы получаем заявки на проекты, на грантовый или волонтерский конкурс, мы обязательно смотрим, насколько эти проекты соответствуют нашим фокусировкам. Я хочу привести в пример кейс "Тюменка для тюменцев" - прекрасный проект, который соответствует сразу трем нашим приоритетам. Проект экологический, призван улучшить городскую среду и реализовывается совместно с местными жителями", - отметила директор фонда "Родные города".

Напомним, проект, организованный волонтерам "Мессояханефтегаза", предполагает обустройство истока реки Тюменки на участке ул. Пышминской. Обустроенный участок соединяет прогулочные маршруты Комсомольского сквера и сквера Железнодорожников.

В рамках сессии прошло награждение волонтеров нефтегазовых компаний. Дипломы тюменским добровольцам вручил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.