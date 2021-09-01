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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор и Дмитрий Артюхов подвели первые итоги ТНФ-2021

Губернатор, 16:05 16 сентября 2021

оперативного штаба Тюменской области

Первые итоги Тюменского нефтегазового форума подвели губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Тюмени 16 сентября.

Тюменский нефтегазовый форум традиционно отличается очень содержательной повесткой, отметил Дмитрий Артюхов.

"В этом году актуальными были вопросы постуглеродной повестки и будущей добычи газа. Ближайшие десятилетия нам понятны, мы на них смотрим спокойно. Те запасы, которые есть на территории, та логистика, которая сложилась исторически, и выход на Северный морской путь тоже позволяют нам в рабочем режиме строить планы по развитию", - сказал губернатор Ямала.

Как подчеркнул Александр Моор, популярность ТНФ растет с каждым годом. "Наш форум давно стал ведущим отраслевым дискуссионным центром, привлекательным для всех, кому важны дальнейшие перспективы развития нефтегазового комплекса и инновации в этой сфере", - сказал глава региона.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Дмитрий Артюхов , ТНФ

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