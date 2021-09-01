"Газпром нефть" создаст промышленно-логистический парк на Ямале

| фото пресс-службы "Газпром нефти" | фото пресс-службы "Газпром нефти"

Современный промышленно-логистический парк "Обской причал" появится вблизи города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующее соглашение о намерениях заключено на Тюменском нефтегазовом форуме 15 сентября. Документ подписали генеральный директор "Газпромнефть-Снабжения" Дмитрий Потапов и первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин.

Как отметил Александр Калинин, проект имеет весьма важное значение для региона. Актуальность создания такого парка обусловлена необходимостью эффективного снабжения новых осваиваемых территорий.

"Сегодня с одним из лидеров логистического рынка страны мы подписали соглашение о создании передовой площадки, которая позволит уверенно и эффективно осваивать месторождения за полярным кругом. Уверен, что мы открываем новую страницу высокотехнологичного сотрудничества в сфере логистики и промышленности", – подчеркнул он на встрече с журналистами.

В рамках соглашения правительство региона совместно с компанией "Газпромнефть-Снабжение" разработает план развития "Обского причала" до 2030 года. В числе ключевых совместных задач обозначены формирование программы привлечения новых партнеров, потенциальных резидентов и пользователей инфраструктуры логистического парка. Также в ближайшие пять лет планируется увеличить грузопоток до 500 тыс. тонн. Проект логистического парка, по оценкам сторон, даст более 3,5 миллиардов рублей инвестиций и минимум 800 новых рабочих мест.

По словам генерального директора "Газпромнефть-Снабжения" Дмитрия Потапова, пока компания рассчитывает на уже существующий грузопоток. Кроме того, есть понимание грузопотока других предприятий, которые работают в регионе. Прорабатывается и перспективная потребность различных компаний других отраслей.

Говоря о сотрудничестве с регионом, Дмитрий Потапов подчеркнул, что "Газпром нефти" важно развиваться именно на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Для нас город Лабытнанги и "Обской причал" являются одним из ключевых узлов для развития логистики в Ямало-Ненецком автономном округе. Важно создавать в таких точках роста логистическую инфраструктуру, построенную на высоких технологиях, высокой степени механизации, автоматизации и цифровизации", – заявил Дмитрий Потапов.

Добавим, в рамках договора "Газпромнефть-Снабжение" примет участие в техническом развитии логистического парка, а также в модернизации действующих площадок и создании новых объектов инфраструктуры на территории "Обского причала". Предприятие займется проектированием и строительством зон хранения и грузооборота материально-технических ресурсов, опираясь на опыт реинжиниринга складских площадок "Газпром нефти" и создания собственных интеллектуальных логистических пространств.

Любовь Голышева