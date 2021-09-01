Моор: ТНФ - ключевая площадка в условиях постоянно усложняющихся запросов ТЭК

| Фото: региональный оперштаб | Фото: региональный оперштаб

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Ставки на регионы с сильной научной и промышленной инфраструктурой нужно делать в ответ на технологические вызовы в энергоэффективности, декарбонизации, распределенной энергетике и цифровизации.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной сессии ТНФ 2021 "Новая промышленная политика: мир в эпоху глобальных изменений".

По словам главы региона, Тюменская область уже несколько десятилетий является таким интеллектуальным и промышленным центром. И именно он отвечает на постоянно усложняющиеся запросы нефтегазового комплекса. Тюменский нефтегазовый форум в последние годы является ключевой технологической площадкой.

"За последние три года на форуме мы просмотрели более 1 тысячи 300 технологических проектов, с прошлого года активными участниками нашего форума стали предприятия оборонно-промышленного комплекса. Это новый для нас вектор работы, у которого большой потенциал. Для решения технологических задач топливно-энергетического комплекса в регионе мы совместно с ПАО "Газпром нефть" создали нефтегазовый кластер. В 2020 году предприятия - его участники - получили совокупную выручку в размере более 250 миллиардов рублей, а общая численность работников предприятий кластера превышает семь тысяч человек", - сообщил губернатор.

На сегодня в Тюменской области каждое предприятие формирует собственный план реагирования на происходящие изменения с учетом того, что декарбонизация коснется всех экономических процессов.

"Но чтобы сделать этот план эффективным, нужно владеть актуальной и достоверной информацией от первоисточников и самых компетентных экспертов. И здесь на помощь приходит деловая программа Тюменского нефтегазового форума, которая уже завоевала репутацию одного из самых интересных ежегодных событий в календаре представителей топливно-энергетического комплекса", - подчеркнул Александр Моор.

Любовь Голышева