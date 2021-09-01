800 человек трудоустроят на завод "Фармасинтез" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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650 человек набирают и обучают для работы на новой площадке завода – цехе гормональных препаратов. С его выходом на полную паспортную мощность в 5 млн упаковок препаратов в год количество рабочих мест вырастет до 800.

Об этом на презентации цеха по производству гормональных лекарств, который будет запущен в ноябре на базе завода "Фармасинтез-Тюмень", рассказал генеральный директор предприятия Алексей Глушаков.

"Наш завод единственный в России по производству гормональных препаратов и один из крупнейших в Европе. Из-за специфики есть вопросы с точки зрения профессионального кадрового обеспечения. Приглашаем иностранных высококвалифицированных специалистов для обучения нашего персонала", - подчеркнул он.

Сейчас на площадке работают пять технологов, скоро подъедет шестой, добавил гендиректор. Он в течение двух лет будет делиться знаниями по технологиям и культуре производства. Экспертами выступают в первую очередь индийские специалисты, а также профессионалы из Германии и Венгрии.

Кроме того, предприятие работает с вузами, направляет на обучение молодых специалистов и привлекает их на производственные площадки компании.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, в рамках ТНФ-2021 на заводе побывали вице-премьер Юрий Борисов, полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Территория завода составляет более 25 тыс. кв. метров. Запущено восемь линий. Объем инвестиций по проекту составил более 4 млрд рублей, создано более 130 рабочих мест. Инвестиционный проект по стратегическому развитию предприятие "Фармасинтез-Тюмень" успешно реализует при поддержке правительства Тюменской области.

Инна Кондрашкина