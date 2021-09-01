В Тюмени запускают новый инвестиционный проект по выпуску кардиологических препаратов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый инвестпроект "Создание производства кардиологических лекарственных препаратов" будет реализован на тюменском заводе "Фармасинтез" с плановым объемом инвестиций 4,325 млрд руб.

Об этом в ходе пресс-тура на предприятие рассказал президент АО "Фармасинтез" Викрам Сингх Пуния.

В рамках проекта планируется выпуск 36 наименований лекарственных препаратов в различных дозировках и лекарственных формах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Это позволит сократить долю импорта кардиологических препаратов на российском рынке, которая в настоящий момент составляет более 70%. Будущее производство позволит закрыть около 20% потребности в лекарственном обеспечении России.

"Мы построили завод гормональных препаратов в Тюмени, потому что правительство региона предложило наилучшие условия. Будем продолжать развивать производство других лекарственных средств, в частности кардиологических, на тюменской площадке, потому что если у инвестора возникает какая-то проблема, власть реагирует на это быстро и продуктивно, как внутри собственной семьи", - подчеркнул Викрам Сингх Пуния.

Субсидия на приобретение оборудования, подключение коммуникаций, строительство дороги, любые возникающие вопросы решаются очень быстро и продуктивно, добавил он.

Напомним, в рамках ТНФ-2021 на заводе побывали вице-премьер Юрий Борисов, полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Территория завода составляет более 25 тыс. кв. метров. Запущено восемь линий. Объем инвестиций в проект по производству гормональных препаратов составил более 4 млрд рублей, создано более 130 рабочих мест.

Инна Кондрашкина