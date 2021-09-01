Жительница Тюменского района выиграла квартиру на фестивале "Тюменская осень"

| Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте | Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте

Счастливым обладателем квартиры, разыгранной в рамках фестиваля "Тюменская осень", стала жительница с. Каскара, работница "ПРОДО-Тюменский бройлер" Эльмира Амирова, сообщает администрация Тюменского района.

"Пока ждала автобус, чтобы поехать на работу, решила принять участие викторине", - рассказывает она.

44 -летняя жительница Каскары проживает в общежитии с дочерью, которая учится на втором курсе в ГАУ Северного Зауралья на зоотехника. Жилищный вопрос в семье Эльмиры стоял остро - квартира стала заветным и своевременным подарком.

Эльмире Амировой достался вопрос: "Назовите производство родоначальником которого в Западной Сибири в начале 1880-ых годов стал А.Ф. Памфилов, и местонахождение данного производства". Из четырех ответов: маслоделие, судостроение, деревня Черная Речка, деревня Красный Яр. Женщина выбрала верные - маслоделие, деревня Черная Речка.

Эльмира до сих пор находится в приятном шоковом состоянии. Как сама призналась, в лотереях ей раньше никогда не везло, а тут - квартира. С предстоящим новосельем ее поздравили близкие и коллеги.