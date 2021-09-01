  • 17 сентября 202117.09.2021пятница
  • USD72,4329
    EUR85,3622
  • В Тюмени 6..8 С 6 м/с ветер западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюменского района выиграла квартиру на фестивале "Тюменская осень"

Общество, 12:59 17 сентября 2021

администрация Тюменского района ВКонтакте | Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте

Счастливым обладателем квартиры, разыгранной в рамках фестиваля "Тюменская осень", стала жительница с. Каскара, работница "ПРОДО-Тюменский бройлер" Эльмира Амирова, сообщает администрация Тюменского района.

"Пока ждала автобус, чтобы поехать на работу, решила принять участие викторине", - рассказывает она.

44 -летняя жительница Каскары проживает в общежитии с дочерью, которая учится на втором курсе в ГАУ Северного Зауралья на зоотехника. Жилищный вопрос в семье Эльмиры стоял остро - квартира стала заветным и своевременным подарком.

Эльмире Амировой достался вопрос: "Назовите производство родоначальником которого в Западной Сибири в начале 1880-ых годов стал А.Ф. Памфилов, и местонахождение данного производства". Из четырех ответов: маслоделие, судостроение, деревня Черная Речка, деревня Красный Яр. Женщина выбрала верные - маслоделие, деревня Черная Речка.

Эльмира до сих пор находится в приятном шоковом состоянии. Как сама призналась, в лотереях ей раньше никогда не везло, а тут - квартира. С предстоящим новосельем ее поздравили близкие и коллеги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# квартира , фестиваль , фестиваль Тюменская осень

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:12 17.09.2021Официально: тюменских врачей не принуждают голосовать за какую-либо партию
13:01 17.09.2021К тюменцам 65+ приедут выездные избирательные комиссии
12:59 17.09.2021Жительница Тюменского района выиграла квартиру на фестивале "Тюменская осень"
12:45 17.09.2021Артур Юрьев: тюменские избиратели активно участвуют в голосовании