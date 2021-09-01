Фотогалерея: на фестивале "Тюменская осень" горожане отвечают на вопросы викторины о родном крае

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменцы старше 18 лет участвуют в викторине на фестивале "Тюменская осень".

Граждане вытягивают билеты с вопросами об истории края, и, если отвечают верно, попадают во второй тур, в котором можно получить в подарок одну из пяти квартир или десяти машин марки Lada Granta, которые приготовили для победителей, или бытовую технику.