Участники викторины фестиваля "Тюменская осень" могут получить консультацию по многоканальному телефону

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы старше 65 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут дистанционно принять участие в викторине в рамках фестиваля "Тюменская осень". Им в этом помогут волонтеры.

Об этом сообщила финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова.

"У нас есть многоканальный телефон 8-800-250-53-32, где на звонки отвечают волонтеры. Позвонив, надо представиться и сказать, по какой причине вы не можете прийти в центр проведения викторины: возраст или обстоятельства, не позволяющие выйти из дома, – например, инвалидность", – сказала она.

Фестивальные площадки "Тюменской осени" откроются 17 сентября. В программу вошли различные культурные и спортивные мероприятия.

Выставка "Тюменские промыслы и ремёсла: история и современность" будет работать на территории школы № 63 (ул. Широтная, 181а), школы № 92 (ул. Н.Гондатти, 13) и школа № 94 (пр. Солнечный, 24).

18 и 19 сентября на всех площадках фестиваля "Тюменская осень" горожанам представят для голосования эскизы трех финальных проектов стелы "Город трудовой доблести".