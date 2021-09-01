Ишимцам предлагают проверить здоровье и сделать прививки на фестивале "Тюменская осень"

| Фото: областная больница № 4 (Ишим) во ВКонтакте | Фото: областная больница № 4 (Ишим) во ВКонтакте

Пройти комплексное медицинское обследование и поставить прививки приглашают жителей Ишима и Ишимского района на фестивале "Тюменская осень" в течение трех дней в разных локациях города, сообщает областная больница № 4.

Палатки здоровья в городском Доме культуры и в школе № 4 развернут 18 сентября с 10 до 18 часов.

19 сентября в то же время медики примут желающих в спорткомплексе "Локомотив".

С 17 по 19 сентября палатка здоровья будет работать на базе районного Дворца культуры в С. Стрехнино.

Медработники проверят уровень глюкозы и холестерина, проверят зрение, подберут очки. Можно будет посетить стоматолога-гигиениста. Пациентам сделают электрокардиограмму, исследуют напряжение организма, измерят артериальное давление и проведут осмотр.

Прививочная бригада будет работать в школе № 5.

Организаторы напоминают, что при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.