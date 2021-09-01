Шесть прямых эфиров второго тура викторины "Тюменская осень" проведут на телевидении

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть прямых эфиров второго тура викторины в рамках фестиваля "Тюменская осень" пройдут на телеканале "Тюменское время".

Первый эфир состоится 17 сентября, начало - в 20 часов. Очередные прямые включения начнутся в 11 и 20 часов 18 сентября.

"В последний день проведения нашего мероприятия, 19 сентября, состоятся три прямых эфира. Трансляции начнутся в 11, 14 и 20 часов. У тех тюменцев, которые придут на площадки 17 сентября, шансы побороться за подарки нашего фестиваля повышаются", – поделилась финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова.

Принять участие в викторине горожане смогут 17, 18 и 19 сентября с 8 часов 30 минут до 19 часов. Адреса площадок можно будет узнать на сайте БФРГТ. Все они привязаны к месту жительства участников. Горожане старше 65 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут поучаствовать дистанционно, позвонив по многоканальному телефону 8-800-250-53-32. Присоединиться к викторине можно один раз.

"Опыт проведения массовых мероприятий для Благотворительного фонда развития города Тюмени имеет большое значение. Мы привлекаем внимание, подогреваем интерес к истории области, расширяем кругозор молодого поколения. Вопросы разнообразны и интересны: и про жителей региона, вклад области в победу в Великой Отечественной войне", – отметила Лариса Зубцова.

Напомним, 15 сентября в Тюмени прошла процедура открытой закладки карточек с вопросами и вариантами ответов первого тура викторины в специальные емкости, которые развезут по 180 площадкам города.

Инна Пахомова