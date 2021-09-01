Дистанционные участники викторины "Тюменская осень" выиграли первые подарки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени, которые дистанционно участвуют в викторине фестиваля "Тюменская осень" выиграли первые подарки. Кроме того, все они дали согласие на участие во втором этапе викторины, который состоится в эфире телеканала "Тюменское время".

Об этом журналистам 17 сентября рассказала директор регионального информационно-образовательного центра Татьяна Беляева.

По ее словам, колл-центр, обеспечивающий дистанционное участие в викторине фестиваля "Тюменская осень", начал свою работу в 8 часов 30 минут. Звонки от жителей Тюмени принимают 15 операторов-волонтеров по телефону 8-800-250-53-32.

"С 17 по 19 сентября с 8 часов 30 минут до 19 часов организована возможность поучаствовать дистанционно тюменцам старше 65 лет и тем, кто находится на больничном или на самоизоляции. Оператор проведет стандартный опрос, случайным образом вытянет билет и задаст вопрос, который там будет. При правильном ответе гражданин получит право на подарок. Получить его можно в центре выдачи призов, либо подарок при необходимости доставят на дом. Кроме того, победители первого этапа поучаствуют во втором этапе викторины", - пояснила Татьяна Беляева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В случае победы в первом этапе викторины, отрывные части карточек опускаются с специальный барабан. По окончании первого дня викторины, барабан запечатают и увезут на место проведения второго этапа.

Кроме того, во избежание спорных моментов все три дня викторины проконтролируют работу операторов наблюдатели от Благотворительного центра развития города Тюмени.

Любовь Голышева