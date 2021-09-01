Горожане на шести площадках "Тюменской осени" создают украшения и сувениры
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Выставка-ярмарка "Ремесленный торжок" работает на шести площадках фестиваля "Тюменская осень" 17 сентября. Жителей совершенно бесплатно обучают на мастер-классах сибирскому ткачеству, гончарному ремеслу, резьбе по дереву, тюменской домовой росписи, косторезному промыслу, сообщает издание "Тюменская область сегодня".
На площадке у школы № 94 в третьем Заречном микрорайоне мастера Светлана Паянен ведет занятия по косторезному промыслу, которым занимается 30 лет. Взрослые и дети с большим удовольствием вырезали из трубчатых костей при помощи специальной машины различные украшения.
Третьеклассница Юлия Иванова изготовила брелок для ключей. "Мне нравится делать что-то своими руками. Пока я хожу на дополнительные занятия по лепке глины. После мастер-класса захотелось еще и резьбой по кости заняться", - признается девочка.
Мастер ручного рукоделия Татьяна Клыкова учит желающих ткать ковровую дорожку. Для ткацкого станка она приготовила специальные толстые нитки, чтобы дорожка получилась не только красивой, но и прочной.
Дополнительно ремесленница делится секретами изготовления корзины для мелочей, необычной теплой шапки и других интересных вещей.
Выставка-ярмарка изделий традиционных промыслов и ремёсел "Ремесленный торжок" пройдет на площадках фестиваля "Тюменская осень" с 17 по 19 сентября с 10 до 18 часов.