В Тюмени работают 9 палаток здоровья

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Девять палаток здоровья открыли в Тюмени в рамках фестиваля "Тюменская осень". Они будут работать 17 – 19 сентября. Желающие могут измерить артериальное давление, определить состав тела на "умных весах", узнать уровень холестерина и глюкозы в крови и даже пройти осмотр на наличие риска развития онкологических заболеваний кожи, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"По результатам обследований медицинский работник даёт подробную консультацию, как сохранить здоровье и на что нужно обратить особое внимание. Также во всех палатках здоровья проходит беспроигрышная лотерея, и первые посетители уже получили приятные и полезные для здоровья подарки", - рассказали специалисты.

На площадках соблюдены все меры санитарно-противоэпидемической безопасности, в том числе социальная дистанция. Палатки здоровья работают во всех муниципальных образованиях Тюменской области.

Для удобства жителей муниципальных районов и Тюмени, которые ещё не успели сделать прививки против новой коронавирусной инфекции и гриппа, во всех палатках открыты мобильные пункты вакцинации. Для того чтобы привиться, при себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Кроме того, 18 и 19 сентября, в субботу и воскресенье, в Городской поликлинике №17 (ул. Монтажников, 41) будут работать мобильный флюорограф и маммограф, в Городской поликлинике № 1 – мобильный флюорограф.

Для тюменцев палатки работают с 8 до 20 часов по адресам: поликлиника №1, (ул. Газовиков, 6), поликлиника №3" (ул. Ковалёва, 9), поликлиника №12 (ул. Народная, 6), поликлиника №17 (ул. Широтная, 94), поликлиника №17 (ул. Монтажников, 41), ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1), Гимназия № 21 (ул. Орджоникидзе, 49), ЛесПаркХоз (Гилёвская роща), Общежитие № 1 Тюменского медуниверситета (ул. Котовского, 56).