На "Тюменской осени" горожан угощают вареньем из сосновых шишек и конфетами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конфеты, мед и варенье из сосновых шишек местных производителей смогут попробовать участники фестиваля "Тюменская осень" на ул. Северной, 1 в Тюмени 17 сентября.

"У нас варенье пяти видов. Варенье из сосновых шишек удивляет всех гостей праздника. Угощаем иван-чаем. Также у нас есть вафли, клюквенные и шоколадные пряники, зефир, леденцы. Это все от тюменских производителей", — поделился представитель ярмарки Артем Шкедин.

По соседству от стола, где предложена дегустация продукции, можно купить конфеты, варенье и хлебобулочные изделия. Здесь есть конфеты фабрики "Квартет", яйца, карамель от "Ландрин", сосиски Ялуторовского мясокомбината.

На ярмарке продают и мед от производителя, который завоевал третье место в конкурсе "Лучший мед России" в 2020 году. Пчеловод во втором поколении Ильдар Фатхуллин привез разнотравье с преобладанием иван-чая.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Здесь же горожане разного возраста принимают активное участие в викторине. "Людям интересно просто проверить свои знания, не все из тех, кто дают верные ответы, соглашаются идти во второй тур. Мы не считали, сколько человек прошли мимо нас, может, 60, может, больше", — рассказал администратор Владислав Скобелев.

По его словам, в основном горожане отвечают правильно, было лишь несколько неверных ответов. Трудности у этих участников викторины возникли с заданиями, связанными с историей города, историческими личностями.

Инна Пахомова