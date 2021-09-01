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На площадках "Тюменской осени" идет голосование за лучший эскиз стелы "Город трудовой доблести"

Общество, 17:00 17 сентября 2021

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Голосование за лучший проект эскиза стелы "Город трудовой доблести" проходит на площадках фестиваля "Тюменская осень" 17 сентября и продолжится в выходные дни. Вся информация размещена на специальных планшетах, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Волонтеры знакомят горожанам с информацией. Проголосовать просто: нужно прийти на площадку фестиваля, изучить проекты, написать на листке номер эскиза проекта и опустить его в специальную коробку. Адреса площадок фестиваля можно найти на странице "Тюменская осень".

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# звание Город трудовой доблести , стела

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