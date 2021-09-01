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Почти 700 волонтеров помогают горожанам на фестивале "Тюменская осень"

Общество, 19:00 17 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 700 волонтеров задействованы в организации и проведении фестиваля "Тюменская осень" в областном центре.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Герасимова.

"В Тюмени организованы 183 площадки фестиваля "Тюменская осень". На каждой из них работают наши волонтеры. В течение всего дня они оказывают посильную помощь организаторам викторины, помогают маломобильным и пожилым людям, консультируют по возникающим вопросам", - рассказала она.

Надежда Герасимова добавила, что 18 и 19 сентября добровольцы продолжат работу на площадках фестиваля. Они помогут в проведении викторины, а в случае правильного ответа выдадут подарки. При возникновении вопросов проконсультируют и сориентируют горожан, а также помогут семьям с детьми.

Также волонтеры задействованы в работе колл-центра викторины "Тюменская осень". Обратиться к ним по телефону 8-800-250-53-32 могут пожилые горожане и те, кто по объективным причинам не могут поучаствовать в очном формате.

Любовь Голышева

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# викторина , фестиваль Тюменская осень

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