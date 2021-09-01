  • 17 сентября 202117.09.2021пятница
  • USD72,4329
    EUR85,3622
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

362 подарка получили тюменцы на фестивале "Золотая осень"

Общество, 20:42 17 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

362 подарка получили тюменцы на фестивале "Золотая осень" 17 сентября к 19 часам.

Жители областной столицы после правильных ответов на вопросы викторины стали обладателями 160 чайников, 174 утюгов, 10 пылесосов, шести парогенераторов, трех кофемашин, трех роботов-пылесосов, трех микроволновок и трех телефонов.

Напомним, счастливым обладателем квартиры на фестивале "Тюменская осень" стала жительница с. Каскара, работница "ПРОДО-Тюменский бройлер" Эльмира Амирова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Золотая осень

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:29 17.09.2021В Тюменской области явка на выборах в Госдуму и облдуму составила 20,92%
20:42 17.09.2021362 подарка получили тюменцы на фестивале "Золотая осень"
20:09 17.09.2021Артур Юрьев: первый день голосования в Тюменской области прошел без нарушений
19:00 17.09.2021Почти 700 волонтеров помогают горожанам на фестивале "Тюменская осень"