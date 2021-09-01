362 подарка получили тюменцы на фестивале "Золотая осень"
| Фото: ИА "Тюменская линия"
362 подарка получили тюменцы на фестивале "Золотая осень" 17 сентября к 19 часам.
Жители областной столицы после правильных ответов на вопросы викторины стали обладателями 160 чайников, 174 утюгов, 10 пылесосов, шести парогенераторов, трех кофемашин, трех роботов-пылесосов, трех микроволновок и трех телефонов.
Напомним, счастливым обладателем квартиры на фестивале "Тюменская осень" стала жительница с. Каскара, работница "ПРОДО-Тюменский бройлер" Эльмира Амирова.