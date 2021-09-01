Тюменка Анна стала обладательницей квартиры по итогам викторины "Тюменская осень"

| Фото: скриншот с прямой трансляции "Тюменское время" | Фото: скриншот с прямой трансляции "Тюменское время"

Тюменка Анна стала обладательницей однокомнатной квартиры в областной столице по итогам викторины в рамках фестиваля "Тюменская осень".

Она правильно ответила на два вопроса, заданные ей в прямом эфире на телеканале "Тюменское время" 17 сентября. Задания звучали так: "Кто из царских невест отбывала ссылку в Тюмени в 1647-1653 годах?" и "Невестой какого русского царя была Ефимия Всеволожская?". Было дано пять секунд на обдумывание.

Прежде чем определиться с обладателем квартиры, ведущий Артем Фирсов и финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова более пяти раз доставали из большого специального бокса карточки участников викторины, прошедших во второй этап.

До некоторых тюменцев не могли дозвониться в ходе прямого эфира. Другие участники не могли правильно справиться с заданием – участник должен был ответить на два вопроса, касающихся истории города. Один из участников признался, что уехал на дачу, а часть карточки с индивидуальным номером, которая необходима для участия, оставил в квартире.

Также на телеканале "Тюменское время" назвали имена горожан, ставших владельцами наушников, холодильника, автомобиля Lada Granta, iPhone 11.

В ходе определения обладателя большого телевизора двое участников, до которых дозвонились продюсеры канала "Тюменское время", просто отказались играть.

Эфир длился более трех часов с небольшими перерывами на музыкальные выступления.

Участники игры в эфире не давшие правильные ответы все равно получат утешительные подарки – свитшот, два сертификата на посещение термального курорта "ЛетоЛето" и книгу о Тюменском крае.

Принять участие в викторине в рамках фестиваля "Тюменское время" тюменцы смогут и 18, 19 сентября. С адресами площадок, где проводится праздник, можно ознакомиться на сайте Благотворительного фонда развития города Тюмени. Очередные прямые эфиры, в ходе которых определят победителей второго этапа викторины, пройдут на телеканале "Тюменское время" 18 и 19 сентября.

Инна Пахомова