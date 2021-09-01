Пожилые тюменцы участвуют в викторине "Тюменская осень" онлайн

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Жители Тюмени старше 65 лет, а также маломобильные горожане и те, кто находится на самоизоляции, участвуют в викторине фестиваля "Тюменская осень" в дистанционном формате.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор регионального информационно-образовательного центра Татьяна Беляева, в первый день проведения викторины в колл-центр викторины обратились более 150 человек. Сред них есть те, кто выиграл сладкие подарки, бытовую технику и прошел во второй тур.

Татьяна Беляева отметила, что звонки от тюменцев, которые по объективным причинам не могут очно поучаствовать в викторине, принимают по телефону 8-800-250-53-32. Для этого к работе привлекли 15 операторов-волонтеров.

"Звонки принимают с 8 часов 30 минут до 19 часов. В ходе разговора оператор спрашивает у горожанина фамилию, имя и отчество, дату рождения и контактный телефон. Затем он случайным образом достает билет, зачитывает вопрос и дает отведенное время для размышления. В случае правильного ответа участник получает подарок и проходит во второй тур", - рассказала она.

Отрывные части карточек опускают в специальный барабан, который по окончании увозят в место проведения второго этапа викторины. Во избежание спорных моментов работу операторов контролируют наблюдатели от Благотворительного центра развития города Тюмени.

Любовь Голышева