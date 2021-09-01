Горожан продолжают радовать вареньем и медом на ярмарках "Тюменская осень"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ярмарки и гастрономические фестивали открылись на празднике "Тюменская осень" 18 сентября.

На площадке у дома № 22 на ул. Николая Зелинского продают мед, мясо, молочную продукцию, конфеты фабрики "Квартет". Здесь же работает лавка, где горожане активно покупают сыры и варенье разных видов.

А на гастрономическом фестивале все желающие могут продегустировать продукцию местных производителей или купить полезные для дома вещи.

"У нас представлены изделия из разных пород дерева, произрастающих в Тюменской области. Здесь и ложечки, и солонки, тарелочки. Они изящные и легкие. Есть украшения ручной работы", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" администратор площадки у школы № 92, к. 2 Ирина Пашкова.

Такие площадки работают в разных районах города. У школы № 94 на проезде Солнечный, 24 установлены торговые палатки с молочными продуктами "Исеть-Молоко" и хлебобулочными изделиями комбината "Абсолют". Идет дегустация мороженого, сыров, варенья.

"Ярмарка и гастрономический фестиваль проходят одновременно – люди пробуют продукцию и тут же ее приобретают. Всех удивило варенье из шишек", – поделилась администратор площадки у школы № 94 Ольга Карманова.

Здесь же, на площадках, горожане от 18 лет могут принять участие в викторине на знание истории города и получить подарок за правильный ответ. На игру можно прийти до 19 часов.

Ярмарки на многих площадках проработают до 18 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова