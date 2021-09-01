"Ремесленный торжок" предлагает тюменцам головоломки, украшения из бисера и домовую роспись

| Фото: Юрий Шестак, Вслух.ru | Фото: Юрий Шестак, Вслух.ru

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Деревянные головоломки, украшения из бисера, домовая роспись представлены на выставке-ярмарке "Ремесленный торжок" в рамках фестиваля "Тюменская осень". Площадка открылась у школы № 92 на ул. Гондатти, 13, сообщает Вслух.ru.

Мастер по традиционным сибирским играм Александр Миронов предлагает гостям деревянные головоломки, дошедшие до наших дней из глубины веков. Они приучали детей к определенным навыкам и развивали сообразительность и мелкую моторику. Игры очень увлекательные и полезны не только для детей, но и для взрослых.

Женские украшения из бисера с исконно русским орнаментом плетет мастерица Наталья Мирошниченко. Сейчас такие украшения в моде и их покупают охотно. Спросом пользуется гайтан из бисера, это украшение на шею. Мастерица советует бисероплетение пожилым людям, оно тоже развивает мелкую моторику и помогает сохранять душевное равновесие.

С тюменской домовой росписью гостей ярмарки знакомит Ольга Отраднова. Рисунками украшали внутренние стены в деревянных избах в тюменских деревнях в XIX веке. Роспись отличается двухцветным мазком, когда на кисть наносится два цвета краски. По словам Натальи Отрадновой, тюменская домовая роспись вполне может найти свое применение в современном интерьере. Например, в домах, где используется внутренняя отделка из дерева, в скандинавском или русском стиле, в стиле лофт, кантри, где есть деревянная мебель.

Отметим, выставка-ярмарка "Ремесленный торжок" будет работать до окончания фестиваля "Тюменская осень". 18 сентября - у школы № 65 (ул.Широтная, 116), гимназии № 49 к.2 (ул. Вьюжная, 4), школы № 48 (ул. Судоремонтная, 25). 19 сентября - у школы № 92 (ул.Зелинского, 22), школы №67 (ул. Домостроителей, 2а), школы № 88 (ул. Московский тракт, 129, стр. 1).

Время работы: с 10 до 18 часов.