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Фотогалерея: фестиваль "Тюменская осень" продолжается

Общество, 12:26 18 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменцы после правильных ответов на вопросы викторины стали обладателями 160 чайников, 174 утюгов, 10 пылесосов, шести парогенераторов, трех кофемашин, трех роботов-пылесосов, трех микроволновок и трех телефонов.

Напомним, квартиры на фестивале "Тюменская осень" приобрели жительница с. Каскара, работница "ПРОДО-Тюменский бройлер" Эльмира Амирова и тюменка Анна.

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