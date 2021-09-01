Фотогалерея: фестиваль "Тюменская осень" продолжается

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Хозяйки из тобольских сел на фестивале "Тюменская осень" угощают вареньем из черемухи, ирги и ревеня

Тюменцы после правильных ответов на вопросы викторины стали обладателями 160 чайников, 174 утюгов, 10 пылесосов, шести парогенераторов, трех кофемашин, трех роботов-пылесосов, трех микроволновок и трех телефонов.

Напомним, квартиры на фестивале "Тюменская осень" приобрели жительница с. Каскара, работница "ПРОДО-Тюменский бройлер" Эльмира Амирова и тюменка Анна.