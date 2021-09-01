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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Каждый любящий страну, семью должен участвовать в выборах, уверен Муин Сабиров

Общество, 14:54 17 сентября 2021

издания «Тюменская область сегодня»

Каждый любящий страну, своих детей, родных и близких, должен сделать выбор: прийти на участок или отдать голос через госуслуги. Такое мнение высказал председатель тюменской общественной организации "Ватан" узбекской диаспоры Муин Сабиров в интервью корреспонденту издания "Тюменская область сегодня".

Он побывал на участке для голосования в первый день выборов, 17 сентября, и отметил важность избирательного процесса.

"Мы же думаем о своем будущем? Значит, должны сделать этот выбор. Я слежу за тем, кто из депутатов говорит, а кто делает, кто работает и держит слово, поэтому мой выбор был несложен", - говорит Муин Сабиров.

Напомним, выборы в Тюменской области пройдут с 17 по 19 сентября.

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