Ямальская семья кочевников за рождение пятого ребенка получила чумовой капитал

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Сертификат на получение чумового капитала Александру Худи и Вере Сэротэтто, у которых в 2021 г. родился пятый ребенок, вручил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Молодые семьи кочевников могут получить капитал не только при рождении третьего, но и последующих детей. Данное решение было принято в этом году, сообщает окружное правительство.

Чумовой капитал - это комплект всего необходимого для сбора национального жилища: нюки, шесты, доски, нарты. Его стоимость составляет более 500 тыс. рублей.

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Обладатели первого в округе чумового капитала ведут кочевой образ жизни, постоянно проживают на межселенной территории в Ярсалинской тундре. Их старший сын - Денис - учится в шестом классе школы-интерната в райцентре, Ирина и Илона - ученицы четвертого и второго классов, трехлетняя Елизавета посещает кочевой детский сад. Младшая дочь Ксения родилась в январе 2021 г.

Александр и Вера пользуются и другими мерами соцподдержки. На субсидию по программе “Устойчивое развитие сельских территорий”, федеральный и региональный маткапиталы купили квартиру в Яр-Сале. Как многодетной семье им возмещают часть расходов на оплату коммунальных услуг и топлива, выплачивают ежемесячное пособие на третьего или последующих детей, семья получает “кочевые” и другие выплаты.

Всего в 2021 г. чумовой капитал смогут получить около 100 семей, 53 - благодаря расширению условий его получения.