В Тюменской области на одного соискателя приходится три вакансии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество соискателей уменьшилось в Тюменской области.

По данным регионального департамента труда и занятости на 1 сентября, на учете состояло 11 тыс. 177 граждан, ищущих работу. Месяц назад их было больше 13-ти тысяч. С последними данными ознакомился "Вслух.ру".

Всего с начала года в службу занятости для содействия в трудоустройстве обратились свыше 57,4 тыс. человек, нашли работу более 35,5 тыс. Сейчас ситуация такая: на соискателя приходится около трех предложений.

В областном банке на 1 сентября было более 29 тыс. вакансий. По традиции, лидирует сфера строительства, где требовалось более 5,2 тыс. работников. Свыше 4 тыс. предложений в направлении "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение". Более 2,8 тыс. - в сфере образования, более 2,3 тыс. - в обрабатывающих производствах, более 2,2 тыс. - в сельском, лесном хозяйстве и рыбоводстве; свыше 1,8 тыс. - в области здравоохранения и социальных

услуг.

Еще есть 88 вакансий по направлению добычи полезных ископаемых (месяц назад было 231).