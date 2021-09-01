На косплей-конвенте Tyumen Cyber Fest 2021 впервые разыграют 200 тыс. рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

200 тыс. рублей впервые составит призовой фонд косплей-конвента Tyumen Cyber Fest 2021. Десятки творческих участников из разных городов страны выступят в костюмах, сделанных своими руками. Здесь можно будет встретить аниме-персонажей, диснеевских принцесс и команду косплееров по вселенной "Звездных войн".

Более полугода ушло у участницы из Тюмени на создание костюма героя Xiao из игры Genshin Impact.

"Этот герой мне нравится своей историей и характером. Он спокойный, рассудительный, мне близки подобные персонажи", - пояснила девушка, пожелавшая не называть свое имя.

Некоторые детали для декора она печатала на 3D принтере и потом красила с помощью аэрографа. Линзы, парик, материалы для костюма ЭВА (этиленвинилацетат) покупала на сайтах AliExpress и Jооm.

"Парик пришел не совсем такой, какой нужно, его пришлось дорабатывать своими руками, самой делать нужную укладку", - пояснила тюменка.

Чтобы сделать необходимую обувь, девушка покупает основу без каких-либо элементов и затем кастомизирует ее.

"Стоимость такого костюма составляет более 50 тысяч рублей. Но еще приходится потратить много сил и нервов, что бы получить именно то, что нужно. Мне нравится этим заниматься, это мое хобби, свободное от учебы время трачу на свое увлечение. В киберфестивале принимаю участие в первый раз, надеюсь, что не последний", - сказала она.

Александра Бессонова приехала на киберфестиваль из Кургана, на косплей-конвент она пришла в костюме Sarah Kerrigan из игры StarCraft.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мне нравятся ее образы. Во второй день я представлю интерпретацию из нескольких ее образов, надеюсь, жюри оценит это. На создание костюма ушло около трех месяцев и более 10 тысяч рублей. Я занимаюсь этим уже четыре года, сейчас я профессиональный косплеер и делаю костюмы на заказ. Самые любимые мои работы: медуза Гаргона, Кассиопея из League of Legends. Также работаю косплей-моделью и продаю свои фотографии в основном на зарубежных платформах", - добавила она.

Напомним, что косплей-конвент пройдет в open air-формате 18-19 сентября в рамках Tyumen Cyber Fest 2021 на открытой площадке возле Легкоатлетического манежа на ул. Луначарского, 12.

Ирина Шемякина