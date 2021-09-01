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Сбежавшего из тюменской колонии 43-летнего мужчину задержали в Перми

Происшествия, 17:48 18 сентября 2021

УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

43-летнего мужчину, сбежавшего из исправительной колонии №2 Тюмени 15 сентября, задержали в Перми 18 сентября. Его заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Он доставлен в отдел полиции города. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заместитель начальника пресс-службы МВД по Пермскому краю Юлия Горбунова.

"Решение о его дальнейшей судьбе, этапировании по месту отбывания наказания будут принимать следственные органы", - добавила она.

Напомним, 15 сентября из колонии сбежал осужденный за убийство 43-летний мужчина. Следователи регионального следкома организовали проверку в УФСИН по Тюменской области. Устанавливали причины и обстоятельства, способствовавшие совершению побега.

Анжела Лебедева

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# полиция , следователи

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