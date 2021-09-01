Следователи устанавливают причины побега из тюменской колонии осужденного за убийство мужчины
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Проверку по факту халатности в ИК-2 УФСИН России по Тюменской области организовали следователи Ленинского округа Тюмени. 15 сентября из колонии сбежал осужденный за убийство 43-летний мужчина, сообщает региональное управление СК РФ.
Следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц, установить причины и обстоятельства, способствовавшие совершению побега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.