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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Следователи устанавливают причины побега из тюменской колонии осужденного за убийство мужчины

Происшествия, 19:07 16 сентября 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Проверку по факту халатности в ИК-2 УФСИН России по Тюменской области организовали следователи Ленинского округа Тюмени. 15 сентября из колонии сбежал осужденный за убийство 43-летний мужчина, сообщает региональное управление СК РФ.

Следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц, установить причины и обстоятельства, способствовавшие совершению побега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# исправительная колония , побег , следствие , СУ СК РФ по Тюменской области

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