Следователи устанавливают причины побега из тюменской колонии осужденного за убийство мужчины

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Проверку по факту халатности в ИК-2 УФСИН России по Тюменской области организовали следователи Ленинского округа Тюмени. 15 сентября из колонии сбежал осужденный за убийство 43-летний мужчина, сообщает региональное управление СК РФ.

Следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц, установить причины и обстоятельства, способствовавшие совершению побега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.