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Анастасия Яськова: конвент Tyumen Cyber Fest 2021 станет глотком свежего воздуха для косплееров

Общество, 19:07 18 сентября 2021

пресс-службы Tyumen Cyber Fest 2021 | Фото: пресс-службы Tyumen Cyber Fest 2021

Более 30 человек из Тюмени, Кургана, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга принимают участие в косплей-конвенте Tyumen Cyber Fest 2021, который проходит в Легкоатлетическом манеже 18-19 сентября, сообщила главный организатор мероприятия Анастасия Яськова.

"Особой популярностью пользуется игра Genshin Impact. Персонажей из этой игры представлено больше всего, даже один член жюри в образе из этой игры", - добавила она.

По оценке Анастасии Яськовой, пандемия не могла не повлиять на косплей-сообщество. "Множественные отмены и переносы крупных ивентов по всей стране заметно понижали энтузиазм потенциальных участников создавать что-то новое, готовиться к офлайн-мероприятиям. Поэтому тюменский конвент должен стать глотком свежего воздуха для всех, кто небезразличен к созданию костюмов любимых персонажей", – отметила она.

В мероприятии примут участие персонажи из видеоигр Dota 2, Heroes of the Storm, Skyrim, Resident Evil, StarCraft, Genshin Impact.

Судить мероприятие будет жюри, каждый член которого не раз становился призером крупных косплей-ивентов. Nitsvetov, Brickus и Narga будут оценивать костюмы участников. Ведущим конвента станет Игорь Lord Fobos, основатель и главный организатор челябинского Мокона.

Итоги подведут в семи номинациях: "Гран-при", "Лучший пошив", "Лучший крафт", "Лучший костюм из аниме", "Лучший костюм из игры", "Лучший костюм из западного гик-направления", "Лучший командный косплей". Общий призовой фонд конвента впервые составит 200 тыс. рублей.

Ирина Шемякина

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# Tyumen Cyber Fest , косплей

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