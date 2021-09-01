В Тюмени перенесли спектакль по мотивам скандинавских мифов

| Фото: сообщество "Театр "Helios". Огненное и световое шоу, Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Театр "Helios". Огненное и световое шоу, Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Спектакль по мотивам скандинавских мифов тюменский театр "Helios" перенес в связи с непогодой. Первый показ должен был состояться у "Конторы пароходства" вечером 19 сентября.

Об этом сообщила руководитель театра Мария Ермакова.

Теперь три показа полнометражного огненного спектакля "Ворожба" пройдут на летней площадке мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 20, 21 и 22 сентября.

История сюжета наполнена скандинавскими мифами и легендами. Зрители увидят образы богов, людей, у которых есть вопросы к небожителям.

Продолжительность "Ворожбы" составляет 40 минут. После будет организован интерактив для зрителей с розыгрышем небольших подарков от театра. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова