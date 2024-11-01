Более 200 заявок со всей России поступило на тюменский конкурс "Медианавигатор"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Более 200 заявок из 35 регионов страны поступило на конкурс школьных журналистских проектов "Медианавигатор", который проходит в Тюмени в десятый раз. Свои работы прислали ребята из Ачинска, Барнаула, Иваново, Камчатки, Клина, Ленинска-Кузнецкого, Моршанска, Москвы, Пересвета, Павловска, Озерска, Перьми, Ревды, Санкт-Петербурга, Самары, Сочи, Стерлитамака, Сахалин, Ростова-на-Дону, Уфа, Хабаровска.

Также традиционно много заявок из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Жюри начало оценку работ по семи направлениям: экспертам предстоит определить лучший школьный телепроект, радиопроект, фотопроект, электронное СМИ, медиапроект центра допобразования и краеведческий проект.

"Я отсматривала заявки в номинации „Краеведческий проект“ и была удивлена качеством. Дети не только находили интересную информацию о родном крае, но и упаковывали ее в нетривиальные форматы. Например, был лонгрид с картой сокровищ, квест по городу, сборник стихов. Уверена, что жюри будет трудно выбрать победителей", — комментирует один из организаторов конкурса, старший преподаватель кафедры философии, медиа и журналистики ТюмГУ Елена Набиева.

В этом году впервые "Медианавигатор" стал частью программы "Акселератор школьных медиа", которую проводит "Централизованная городская библиотечная система" в партнерстве с Институтом социально-гуманитарных наук ТюмГУ и Информационно-методическим центром Тюмени при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. У "Акселератора школьных медиа" и "Медианавигатора" единая идейная платформа: оба проекта направлены на повышение уровня медиаграмотности и создание единого медиапространства для учеников и наставников школьных медиацентров.