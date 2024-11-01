Четверо тюменцев — в финале всероссийского конкурса профмастерства

| Фото: Росмолодежь | Фото: Росмолодежь

Четверо тюменцев прошли в финал Всероссийского конкурса профмастерства, сообщает информационный центр правительства региона.

В мастерской управления "Сенеж" с 9 по 11 декабря пройдет заключительный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в рамках Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" со специальной номинацией "Молодежная столица России".

Тюменскую область представят Виктория Чепик (в номинации "Рядом с молодежью: управление молодежной политикой"), Егор Бурлаков (в номинации "Время профессионалов: технологии работы с молодежью"), Иван Карачев (в номинации "Время профессионалов: технологии работы с молодежью"), Лилия Плесовских (в номинации "Вклад в будущее: молодежная политика и воспитательная работа").

Иван Карачев становится финалистом во второй раз. Он отметил, что этот конкурс — отличная возможность для того, чтобы познакомиться с лучшими специалистами отрасли, обменяться практиками, найти полезные контакты для совместных проектов и заявить о себе.

"В 2024 году решил попробовать свои силы вновь с уже новым багажом опыта — курирования специалистов в 26 муниципалитетах нашего региона и руководства региональной программой профмастерства", – сказал он.

Всего в финал конкурса из 2 тыс. 854 участников прошли 164 человека из 53 регионов России.