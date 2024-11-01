  • 27 ноября 202427.11.2024среда
  • USD105,0604
    EUR110,4943
  • В Тюмени -5..-7 С 1 м/с ветер южный

Четверо тюменцев — в финале всероссийского конкурса профмастерства

Общество, 18:39 27 ноября 2024

Росмолодежь | Фото: Росмолодежь

Четверо тюменцев прошли в финал Всероссийского конкурса профмастерства, сообщает информационный центр правительства региона.

В мастерской управления "Сенеж" с 9 по 11 декабря пройдет заключительный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в рамках Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" со специальной номинацией "Молодежная столица России".

Тюменскую область представят Виктория Чепик (в номинации "Рядом с молодежью: управление молодежной политикой"), Егор Бурлаков (в номинации "Время профессионалов: технологии работы с молодежью"), Иван Карачев (в номинации "Время профессионалов: технологии работы с молодежью"), Лилия Плесовских (в номинации "Вклад в будущее: молодежная политика и воспитательная работа").

Иван Карачев становится финалистом во второй раз. Он отметил, что этот конкурс — отличная возможность для того, чтобы познакомиться с лучшими специалистами отрасли, обменяться практиками, найти полезные контакты для совместных проектов и заявить о себе.

"В 2024 году решил попробовать свои силы вновь с уже новым багажом опыта — курирования специалистов в 26 муниципалитетах нашего региона и руководства региональной программой профмастерства", – сказал он.

Всего в финал конкурса из 2 тыс. 854 участников прошли 164 человека из 53 регионов России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурс , молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:42 27.11.2024Светящихся белых медведей в Тюмени везут по новому маршруту
20:12 27.11.2024Фестиваль "Декабристские вечера" пройдет в Ялуторовске с 10 по 14 декабря
19:33 27.11.2024Виктор Квасов встретился со спортсменами из тюменского центра самбо "Победа"
19:21 27.11.2024Реставрация Завального кладбища в Тобольске практически завершена