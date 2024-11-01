Байер из Беларуси заинтересована в одежде тюменских дизайнеров

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерес к одежде тюменских дизайнеров проявила модный эксперт, основатель и владелец первого в Беларуси концепт-стора "Концэпт-крама", байер Ольга Кузнецова. Она познакомилась с владельцами брендов в концепт- сторе "Смыслы" ЦУМа 27 ноября.

Российские дизайнеры сделали большой рывок в индустрии моды за последние два года. Есть авторы, которые представляют интерес для белорусского рынка.

"Среди тюменских дизайнеров есть ряд интересных брендов. Они для белорусов более интересны по ценовой категории, по смысловым каким-то решениям они понятны. Ценность еще в том, что они не сильно отличаются от того, что представлено на нашем рынке. Я пока осматриваю коллекции. Сейчас готовлю коллаборацию с одним российским дизайнером - капсулу на 14 февраля 2025 года. Хотелось бы продолжать знакомить белорусов с российскими дизайнерами. Для тюменских брендов это возможность быстрее показать себя публике из Москвы и Санкт-Петербурга", - уверена Ольга.

Впервые тюменские дизайнеры получили возможность напрямую пообщаться с байером, который заинтересован в оптовой закупке одежды для презентации в концепт-сторе Минска. Площадка Ольги Кузнецовой работает в двух крупных торговых центрах, есть онлайн-платформа.

"Для Тюменской области это первый опыт взаимодействия местных производителей одежды с представителем из Беларуси. На рынке республики сформировался запрос на альтернативный дизайн. Мы надеемся, что по итогам встречи и переговоров будут отсмотрены тюменские бренды, которые заключат свои первые экспортные контракты", - выразила надежду специалист центра поддержки экспорта фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Валерия Погадаева.

Создатель бренда Varvara trend Ирина Ошмарина на рынке успешно развивается в разных форматах 11 лет. Считает, что ее модели одежды вполне конкурентоспособны на зарубежном рынке.

"Мы готовы легко выйти на белорусский рынок, не вижу никаких препятствий. У нас большой опыт, и мы можем быть полезными друг другу. Наши покупательницы – те, кто хотят выглядеть эффектно и им небезразлично, во что они одеты. Запрос на авторскую одежду сейчас значительно выше. Люди хотят экспериментировать, выражаться через одежду", - подчеркнула Ирина.

Белорусский эксперт моды будет работать в Тюмени три дня. Впереди встречи с дизайнерами Тюмени, владельцами ателье и участие Ольги в VI Тюменском экспортном форуме.

"Хочется познакомиться с регионом, я здесь впервые. Расскажу о своем опыте, возможно, это добавит динамики вашим молодым дизайнерам. Направление это сложное: давление конкурентного рынка, масс-маркеты, рост издержек, нехватка рабочей силы. Думаю, мы сможем быть полезными друг другу", - считает эксперт.

Напомним, VI Тюменский экспортный форум пройдет в кинотеатре "Киномакс" ТЦ "Кристалл" 28 ноября. В этом году он впервые посвящен развитию креативных индустрий.

Программа доступна по ссылке.

Анжела Лебедева