На улице Смоленской в Тюмени ограничат движение на время сноса долгостроя

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участок ул. Смоленской в Тюмени закроют для транспорта с 20 сентября до июня 2022 года. Ограничение вводится в связи с демонтажем долгостроя на ул. Герцена, 50, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

Движение будет закрыто на участке от улицы Камышинской до Дзержинского. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Схемы объезда - по улицам Камышинской, Каширской и Первомайской.