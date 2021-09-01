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На улице Смоленской в Тюмени ограничат движение на время сноса долгостроя

Общество, 11:20 20 сентября 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участок ул. Смоленской в Тюмени закроют для транспорта с 20 сентября до июня 2022 года. Ограничение вводится в связи с демонтажем долгостроя на ул. Герцена, 50, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

Движение будет закрыто на участке от улицы Камышинской до Дзержинского. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Схемы объезда - по улицам Камышинской, Каширской и Первомайской.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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