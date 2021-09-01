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Более 150 бизнесменов хотят обучиться в Вечерней школе предпринимателя

Общество, 13:47 20 сентября 2021

предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Более 150 бизнесменов подали заявки на обучение в Вечерней школе предпринимателя, которая стартует 22 сентября, сообщают организаторы.

Среди заявившихся – представители сферы красоты, IT-индустрии, клининга, владельцы ателье, СТО, собственники магазинов одежды, частные кондитеры, ситифермеры и многие другие.

Для них организуют онлайн-лекции, домашние задания, обмен опытом. В 2021 году участники самостоятельно распределяются по сферам интересов, чтобы обучение было максимально продуктивным и комфортным в группах.

С 2014 года в школе предпринимателей прошли обучение более 500 человек. На занятиях они узнали о том, как "пробить" потолок, которого они достигли, не сваливаться в операционную рутину и контролировать развитие своего дела. Такая работа привела к результатам.

Например, один из учеников Галактион Думбадзе после обучения в ВШП вдвое увеличил штат сотрудников, а также нарастил объем поставок в 10 раз. "Школа помогла мне еще раз со стороны взглянуть на свои бизнес-процессы и прибавила уверенности в себе. Наиболее полезным был обмен опытом с другими предпринимателями, так как я попал в группу фермеров, а это мои коллеги – я занимаюсь восстановлением чайных плантаций", – поделился он.

Вечерняя школа предпринимателя 2021 реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Заявки на бесплатное участие принимают до вечера 20 сентября по ссылке. Основные требования к обучающимся – быть субъектом малого или среднего предпринимательства, зарегистрированным в Тюменской области (без автономных округов).

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# национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , обучение , предпринимательство

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