Ученые планируют выяснить, какое долгосрочное влияние COVID-19 оказывает на психику больных

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Томские ученые планируют выяснить, какое долгосрочное влияние оказывает на психику больных COVID-19 и как проводить их реабилитацию.

Они, как сообщает РИА Новости, начинают большое исследование по влиянию COVID-19 на когнитивные функции человека. Это важнейшие функции в жизни каждого, ведь именно благодаря им человек может мыслить, составлять осмысленную речь, выражать свои мысли в письменном виде, составлять планы и целостно воспринимать окружающий мир.

По словам директора НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) РАН, академика РАН Николая Бохана, до 70% случаев госпитализации пациентов в отделение пограничных состояний клиники НИИ психического здоровья, так или иначе, связаны с перенесенным COVID-19.

"Причем эта проблема касается, в том числе пациентов, перенесших болезнь в легкой форме", – подчеркнул он.

Николай Бохан отметил, что вирус дает ряд неврологических, психиатрических и когнитивных осложнений, в том числе нарушение памяти. Ученые выделяют несколько возможных причин. Во-первых, вирус может поражать нервные ткани. Во-вторых, ухудшение памяти может быть связано с повреждением мозга из-за кислородного голодания. В-третьих, это может быть ответом иммунной системы на вирус (цитокиновый шторм или гиперцитокинемия — потенциально летальная реакция иммунной системы).

"Согласно клиническим наблюдениям, у пациентов, которые были подключены к ИВЛ, наблюдались также нарушение внимания, снижение скорости речи и скорости обработки информации. По некоторым оценкам, эти симптомы могут сохраняться до пяти лет. В медицинской литературе описаны нарушения и в исполнительных функциях. В среднем у 26-40% пациентов после COVID-19 наблюдаются дефекты контроля внимания, трудности в планировании, поведенческом контроле и ориентации в пространстве", – рассказал Николай Бохан.

Масштабные научные исследования, уверен Николай Бохан, помогут разработать технологии долгосрочной реабилитации пациентов.